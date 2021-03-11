В Киеве подтвердили, что экипаж Volgo Balt 179 состоял из украинцев

Дипломат отметил, что спасённые моряки находятся на борту судна GSP Falcon. Состояние девяти из них удовлетворительное. Критически пострадал одна женщина. Для её транспортировки в больницу ВМС Румынии предоставили вертолёт.
Николенко добавил, что украинские консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.
Инцидент произошёл примерно в 130 километрах от румынского побережья. Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов шёл с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу. Предполагается, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия.
Ранее NEWS.ru писал, что в Росморречфлоте опровергли принадлежность судна России. Атташе генконсульства РФ в Констанце Ярослав Еремеев, в свою очередь, заявил, что информация о том, были ли на борту сухогруза уточняется.