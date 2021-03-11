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В Киеве подтвердили, что экипаж Volgo Balt 179 состоял из украинцев

15:21, 11 марта 2021
Фото: marinetraffic.com

Представитель украинского МИД Олег Николенко подтвердил гражданство моряков с потерпевшего крушение в Чёрном море судна Volgo Balt 179.

У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека, — написал он в Twitter.

Дипломат отметил, что спасённые моряки находятся на борту судна GSP Falcon. Состояние девяти из них удовлетворительное. Критически пострадал одна женщина. Для её транспортировки в больницу ВМС Румынии предоставили вертолёт.

Николенко добавил, что украинские консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.

Инцидент произошёл примерно в 130 километрах от румынского побережья. Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов шёл с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу. Предполагается, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росморречфлоте опровергли принадлежность судна России. Атташе генконсульства РФ в Констанце Ярослав Еремеев, в свою очередь, заявил, что информация о том, были ли на борту сухогруза уточняется.

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