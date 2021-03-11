Росморречфлот: затонувший в Чёрном море сухогруз не был российским

https://static.news.ru/photo/6ae6172e-8259-11eb-8eae-96000091f725_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Сухогруз, затонувший в Чёрном море у берегов Румынии, не имел отношения к России: им владеет зарубежная фирма, а экипаж составляли украинские граждане.

Об этом ТАСС рассказали в Росморречфлоте. Представитель ведомства сообщил, что сухогруз ходил под флагом Коморских островов, а владеет им фирма из Эстонии. Граждан России на борту не было совсем. Корабль, построенный в 1973 году, шёл с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу (Румыния).

Как писал NEWS.ru, сухогруз потерпел крушение в Чёрном море в 130 километрах от Констанцы. По предварительной информации, один член экипажа погиб. В настоящее время у места ЧП сосредоточены несколько спецсудов Румынии, проводится спасательная операция.

Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило в район аварии принадлежащее ему судно Artemis. По данным ARSVOM, в районе ЧП неспокойно, высота волн достигает четырёх метров.