Росморречфлот: затонувший в Чёрном море сухогруз не был российским

Сухогруз, затонувший в Чёрном море у берегов Румынии, не имел отношения к России: им владеет зарубежная фирма, а экипаж составляли украинские граждане.
Об этом ТАСС
Как писал NEWS.ru, сухогруз потерпел крушение в Чёрном море в 130 километрах от Констанцы. По предварительной информации, один член экипажа погиб. В настоящее время у места ЧП сосредоточены несколько спецсудов Румынии, проводится спасательная операция.
Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило в район аварии принадлежащее ему судно Artemis. По данным ARSVOM, в районе ЧП неспокойно, высота волн достигает четырёх метров.