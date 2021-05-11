В Казани отменили режим КТО

https://static.news.ru/photo/0651273e-b25d-11eb-bfad-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Казани отменён режим контртеррористической операции (КТО), который был введён в связи со стрельбой в гимназии № 175. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Татарстану.

В ведомстве уточнили, что режим КТО отменён в 14:30 по московскому времени. В ходе него была установлена личность нападавшего, его задержали, а также изъяли оружие и боеприпасы.

В настоящее время угроза жизни и здоровью граждан ликвидирована, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.