В Калининграде школьницы угнали машину и попали в аварию

Две 15-летние школьницы угнали автомобиль 39-летнего жителя Калининграда, с которым познакомились в Интернете, а затем попали на этой машине в ДТП.
Мужчина пригласил в гости двух девушек, с которыми познакомился в социальной сети. Когда он вышел из комнаты, одна из них схватила ключи от авто и выбежала с подругой из квартиры,
Школьницы отправились кататься по городу, однако вскоре одна из них не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Подростков доставили в полицейский участок. По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
Ранее NEWS.ru писал, что в австралийском Перте 14-летний подросток угнал машину и врезался на ней в автомобиль Lamborghini, стоимость которого равна примерно 200 тысячам долларов.
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