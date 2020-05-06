В Калининграде школьницы угнали машину и попали в аварию

https://static.news.ru/photo/71a2e6f4-8fb2-11ea-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две 15-летние школьницы угнали автомобиль 39-летнего жителя Калининграда, с которым познакомились в Интернете, а затем попали на этой машине в ДТП.

Мужчина пригласил в гости двух девушек, с которыми познакомился в социальной сети. Когда он вышел из комнаты, одна из них схватила ключи от авто и выбежала с подругой из квартиры, говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Школьницы отправились кататься по городу, однако вскоре одна из них не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Подростков доставили в полицейский участок. По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее NEWS.ru писал, что в австралийском Перте 14-летний подросток угнал машину и врезался на ней в автомобиль Lamborghini, стоимость которого равна примерно 200 тысячам долларов.