В коммуне Пьоссаско итальянской провинции Турин полиция нашла тело убитой гражданки РФ. По предварительным данным, с 33-летней Анной Марочкиной расправился её супруг.
Трагедия произошла около 4 часов утра 6 февраля по местному времени (6:00 мск). Соседи услышали громкие крики женщины, звавшей на помощь, и вызвали карабинеров. Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру. В помещении они нашли тела россиянки и её супруга, 39-летнего датчанина Андреаса Педерсена,
По версии полицейских, в ходе ссоры мужчина убил супругу, после чего покончил с собой.
Пара работала в компании, занимавшейся 3D-моделированием, которую Педерсен основал в 2008 году.
Ранее NEWS.ru писал, что в Испании 54-летний гражданин России пробрался в квартиру к своей бывшей возлюбленной и убил её в присутствии 11-летней дочери. 44-летняя россиянка скончалась от глубокого ранения в шею.
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