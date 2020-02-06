https://static.news.ru/photo/af838092-48d0-11ea-8333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giacomino/Ropi/Global Look Press

В коммуне Пьоссаско итальянской провинции Турин полиция нашла тело убитой гражданки РФ. По предварительным данным, с 33-летней Анной Марочкиной расправился её супруг.

Трагедия произошла около 4 часов утра 6 февраля по местному времени (6:00 мск). Соседи услышали громкие крики женщины, звавшей на помощь, и вызвали карабинеров. Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру. В помещении они нашли тела россиянки и её супруга, 39-летнего датчанина Андреаса Педерсена, пишет La Stampa.

По версии полицейских, в ходе ссоры мужчина убил супругу, после чего покончил с собой.

Пара работала в компании, занимавшейся 3D-моделированием, которую Педерсен основал в 2008 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании 54-летний гражданин России пробрался в квартиру к своей бывшей возлюбленной и убил её в присутствии 11-летней дочери. 44-летняя россиянка скончалась от глубокого ранения в шею.