В Иркутске автобус с пассажирами врезался в столб

https://static.news.ru/photo/65448762-57d2-11eb-85c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: irkdtp/vk.com

В Иркутске рейсовый автобус врезался в столб. Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам.

Авария произошла в Правобережном округе города, возле торгового центра «Евразия». Водитель автобуса попытался уйти от столкновения с автомобилем, остановившимся у пешеходного перехода, и свернул в сторону. В результате он налетел на столб, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Ростовской области. Трое пострадавших госпитализированы. Один из них помещён в реанимацию. В числе получивших травмы есть ребёнок. Авария произошла в Красносулинском районе на федеральной автодороге М-4 «Дон». Её обстоятельства в настоящее время устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и семь единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал водителя грузовика, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. В результате ДТП погибли четыре человека и ещё 42 пострадали. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Мужчина виновным себя не признаёт. По его словам, сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.