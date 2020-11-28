В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве

https://static.news.ru/photo/9a60d556-318d-11eb-be9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Сунжи, произошедшем 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным следствия, утром 16 ноября в Сунже неизвестный из огнестрельного оружия открыл огонь по 37-летнему местному жителю. От полученных ранений тот скончался по дороге в больницу.

Задержан по подозрению в совершении данного преступления и водворён в ИВС ОМВД России по городу Назрань 58-летний мужчина, — цитирует сообщение ТАСС.

По предварительным данным, причиной убийства был давний конфликт, обострившийся в декабре 2019 года, когда в результате перестрелки между двумя родами погиб один человек и ещё семь пострадали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области задержан местный житель, открывший стрельбу по группе подростков, в результате инцидента погибла 15-летняя девушка, также в больницу был доставлен 17-летний юноша.