Тигр подкараулил мужчину на кофейной плантации в провинции Южная Суматра. Пострадавший не заметил крадущееся животное. В результате тигр запрыгнул на индонезийца и загрыз, сообщает France Presse.

A Sumatran tiger has killed an Indonesian farmer in the third fatal attack by the critically endangered species in less than a month. https://t.co/sG3n7HTGZC