В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СКР

В Хакасии задержали бывшего заместителя начальника управления СК РФ по региону Вячеслава Павина. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его подозревают в мошенничестве.

Он задержан, — сказал источник.

Собеседник напомнил, что ранее Павин занимал должность заместителя начальника республиканского управления СК. По словам источника, решается вопрос о возбуждении в отношении него и других фигурантов уголовного дела по факту мошенничества.

Задержанный был уволен со своего поста в 2017 году по выходу на пенсию. Однако сам Павин был не согласен с таким решением и пытался его оспорить. На текущий день он работает юристом.

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