В Гане 17 человек погибли при взрыве грузовика со взрывчаткой для шахт

На западе Ганы в результате взрыва грузовика по меньшей мере 17 человек погибли, ещё 59 пострадали. Об этом сообщило агентство AFP. Автомобиль перевозил взрывчатые вещества для одной из шахт.

Подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь, — рассказал агентству министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума.

По данным новостного портала «График», грузовик перевозил взрывчатку на шахту близ посёлка Чирано. В районе города Апиате произошло столкновение с мотоциклистом. Причиной взрыва, по словам очевидцев, стало возгорание, последовавшее за столкновением. Взрыв разрушил несколько зданий.

Ранее сообщалось, что на заводе в Новосибирской области произошёл взрыв, три человека пострадали.