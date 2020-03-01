Жители Екатеринбурга сообщили, что в одном из дворов на улице Черкасской собака грызёт останки человека. Прибывшая полиция обнаружила череп и различные части тела, в том числе отдел позвоночника.
В результате розыскных мероприятий тело погибшего было обнаружено на татаро-башкирском кладбище. В его одежде находились документы на имя 40-летнего мужчины, пропавшего накануне без вести. Возле останков лежали шприцы,
В Следственном комитете по Свердловской области отметили, что по предварительным данным признаков криминальной смерти нет. Тело отправили на экспертизу.
Напомним, ранее несколько жителей возле одного из домов в Бурятии увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели труп ребёнка. Люди отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. Судмедэкспертиза установила, что мальчик родился живым и доношенным, а также кормился грудью, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен