https://static.news.ru/photo/9c0e0e3c-5bc3-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Екатеринбурга сообщили, что в одном из дворов на улице Черкасской собака грызёт останки человека. Прибывшая полиция обнаружила череп и различные части тела, в том числе отдел позвоночника.

В результате розыскных мероприятий тело погибшего было обнаружено на татаро-башкирском кладбище. В его одежде находились документы на имя 40-летнего мужчины, пропавшего накануне без вести. Возле останков лежали шприцы, сообщает e1.ru.

В Следственном комитете по Свердловской области отметили, что по предварительным данным признаков криминальной смерти нет. Тело отправили на экспертизу.

Напомним, ранее несколько жителей возле одного из домов в Бурятии увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели труп ребёнка. Люди отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. Судмедэкспертиза установила, что мальчик родился живым и доношенным, а также кормился грудью, писал NEWS.ru.