В Домодедово задержан бизнесмен, открывший стрельбу из окна многоэтажки

В подмосковном Домодедово задержан предприниматель, который устроил стрельбу из квартиры, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в прокуратуре Московской области. 53-летний Юрий Жорин сначала разгромил топором подъезд, затем попытался задушить консьержку. Затем заперся в квартире и открыл огонь из неустановленного оружия. Спустя два часа переговоров стрелка задержал спецназ Росгвардии, при этом нападавший получил ранение в плечо.

Как сообщает Следственный комитет России, гендиректор компании «АйсРоос», занимающейся недвижимостью, стал фигурантом проверки правоохранительных органов по заявлениям о мошенничестве, нечистоплотном ведении бизнеса и хищении денег.

Бизнесмен закрылся в своей квартире многоэтажного дома, расположенного по ул. Королёва, переговоры велись свыше двух часов. В результате задержания стрелок ранен в плечо.

Причиной послужил, по предварительным данным, конфликт мужчины с местными жителями. Его возмутили окрашенные в жёлто-синие цвета лавки перед подъездом. Перед тем, как открыть стрельбу, он напал на консьержку, попытался её задушить. Женщина смогла убежать от нападавшего. Нападавший также разбил топором мебель. Несколько выстрелов пришлось по припаркованным рядом автомобилям.

Стало известно, что на мужчину зарегистрировано четыре единицы оружия.

Ранее два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. По подозрению в совершении преступления задержан их отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.