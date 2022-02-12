В Бурятии отчим обстрелял детей сожительницы в День святого Валентина

Два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. По подозрению в совершении преступления задержан их отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.

Ночью в Петропавловскую центральную районную больницу госпитализированы два мальчика, 14 и 16 лет, с огнестрельными ранениями нижних конечностей. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина начал подозревать сожительницу в неверности. Не застав женщину дома в какой-то момент, он побежал с ружьём её разыскивать. Дети пошли за ним, чтобы защитить мать. Найдя сожительницу, подозреваемый начал с ней ругаться, после чего открыл стрельбу. Следователи полагают, что мужчина мог принять старшего пасынка за любовника женщины.

Женщина пыталась вырвать ружьё, и ей на помощь пришёл младший сын. Во время борьбы второй подросток также был ранен. Сам мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден полицейскими.

Ранее в посёлке Салмачи под Казанью полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседке. По словам женщины, конфликт произошёл из-за спора об уборке территории. Она показала повреждённые стёкла своего автомобиля.