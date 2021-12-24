В доме в Ивановской области найдены тела троих погибших

Тела троих человек обнаружены в частном доме в Кинешме Ивановской области, среди них 15-летняя девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, в настоящий момент отрабатывается версия отравления газом. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось о школьнике, который погиб от отравления газом из баллончика в Верхней Пышме Свердловской области. По предварительным данным, 14-летний подросток сам купил баллончик и надышался опасным веществом в подъезде жилого дома.

По словам местных жителей, парень связался с плохой компанией. В гибель по причине несчастного случае горожане не верят и считают, что семиклассника убили новые приятели: по их словам, в доме, где было найдено тело, регулярно собираются подозрительные компании, а воспитанием самого школьника после смерти родителей занималась бабушка. Одна из местных жительниц заявила, что школьника избили, а потом надели пакет ему на голову.

Изначально причиной смерти называли удушение угарным газом. Однако по слухам, школьник мог употребить наркотики, из-за чего у него якобы остановилось сердце. Однако при внешнем осмотре признаков криминальной смерти найдено не было, а факт покупки баллончика подтвердил продавец.