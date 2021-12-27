В детсаду в Подмосковье произошёл пожар

В детском саду в подмосковном Раменском произошёл пожар. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности. Всех детей эвакуировали из здания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Раменском на Молодёжной улице горит детский сад № 20. Дети эвакуированы в здание школы № 35, — сказали в службах.

Детей переместили из загоревшегося здания в ближайшую школу. Уточняется, что в образовательное учреждение эвакуировали 178 детей и 32 взрослых. Причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже.

Площадь возгорания устанавливается. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) также произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил дым. Из здания эвакуировали людей. По последним данным, возгорание уже локализовано. О пострадавших пока ничего не известно.