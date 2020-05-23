В Delivery Club не подтвердили участие курьера в захвате московского банка

https://static.news.ru/photo/1571e740-9cf0-11ea-a99a-fa163e074e61_660.jpgФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Сервис Delivery Club не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте в офисе «Альфа-банка» в Москве.
Мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас нет внутренних сведений, которые подтверждают участие реального курьера в данном инциденте, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что злоумышленник, захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве, одет в костюм курьера сервиса Delivery Club.
Как писал NEWS.ru, 23 мая мужчина ворвался в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Судя по всему, он пытался совершить ограбление. Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников. Как сообщил источник в экстренных службах, на место прибыли полицейские.