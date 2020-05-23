В Delivery Club не подтвердили участие курьера в захвате московского банка

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В отделении «Альфа-банка», захваченном неизвестным мужчиной, нет ни сотрудников, ни посетителей. Об этом рассказал директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

Этот человек зашёл в отделение, все сотрудники и клиенты его покинули, он забаррикадировался стульями, какие у него требования пока не ясно, — цитирует его Forbes Инцидент произошёл на Земляном Валу....