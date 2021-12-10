В деле пропавшей с 23 млн рублей кассира банка появился новый фигурант

Полиция подозревает, что в истории с похищением 23 млн рублей кассиршей банка в Ачинске может быть замешан её племянник. Подозрение на молодого человека упало после выявленных нестыковок в его показаниях. Он назвал следователям дату, когда последний раз виделся с Анной Григорьевой. Однако камеры в подъезде его тёти зафиксировали, что он был в её квартире позже, сообщает Telegram-канал Shot.

В ночь накануне пропажи кассира 23-летний племянник заходил к ней с женой, а спустя несколько часов кто-то вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей.

Кроме того, оперативники полагают, что её попытка суицида была инсценирована, так как в квартире Ани не было обнаружено ни одной упаковки от таблеток, которыми она якобы пыталась отравиться. Правоохранители полагают, что кассирша не успела покинуть город.

Ранее полиция опубликовала видео с камеры наблюдения в помещении банка. На нём видно, как женщина собирает пустые коробки, а затем вытаскивает из сейфа несколько коробок, прикрывая пустой ту, что набита деньгами.