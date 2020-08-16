В Дагестане задержали планировавших нападения на силовиков подростков

https://static.news.ru/photo/0343b1dc-dfdc-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане 16 августа силовики задержали пятерых подростков от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ по республике Дагестан, МВД по Дагестану и Росгвардии по региону в Махачкале установлены пять членов вооружённой группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию, — приводит РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Отмечается, что молодые люди собирались совершить серию вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Силовики изъяли у подросток холодное оружие и камуфляж.

Ранее следователи нашли и задержали троих участников террористического сообщества, которое вело работу на территории колонии в Калмыкии. Двоих из них суд заключил под стражу. По версии следствия, в 2012 году или раньше Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в ИК-2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории учреждения сообщество, целью которого были пропаганда, поддержка и оправдание терроризма. В него в течение шести лет вошло больше 100 заключённых, а руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам группировки, писал NEWS.ru