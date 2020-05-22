Происшествия

В Дагестане началась спецоперация по обезвреживанию боевиков

13:51, 22 мая 2020 119
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа боевиков обнаружена в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. В данное время силовики проводят спецоперацию по их задержанию.

В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация, — цитирует РИА Новости сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики ведут поиск боевиков в лесистой местности Хасавюртовского района Дагестана. По словам источника в правоохранительных органах республики, активных боевых действий и боеконтакта пока не было. При этом он отметил, что это не остатки какой-либо группировки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях