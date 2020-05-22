В Дагестане началась спецоперация по обезвреживанию боевиков

https://static.news.ru/photo/9f8a9ce0-9c1b-11ea-9d17-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа боевиков обнаружена в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. В данное время силовики проводят спецоперацию по их задержанию.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация, — цитирует РИА Новости сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики ведут поиск боевиков в лесистой местности Хасавюртовского района Дагестана. По словам источника в правоохранительных органах республики, активных боевых действий и боеконтакта пока не было. При этом он отметил, что это не остатки какой-либо группировки.