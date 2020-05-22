В Дагестане началась спецоперация по обезвреживанию боевиков

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Более 100 человек находились на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

Airbus A-320 следовал из Лахора, на его борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа, передаёт BBC. После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не...