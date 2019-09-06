Глава ЦИК отметила, что напавший на неё — молодой человек высокого роста. В момент нападения он был в маске.
Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером.
5 августа несколько сотрудников ведомства перевозили 40-летнего осуждённого за двойное убийство для опроса в здание ГУ ФСИН. На обратном пути в исправительный центр правоохранители избили заключённого прямо во время движения...