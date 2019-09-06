https://static.news.ru/photo/0b192b38-d0ad-11e9-9bad-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова в результате нападения получила травму от электрошокера в районе живота и повредила палец на руке.

Об этом рассказали в пресс-службе комиссии. По словам самой Памфиловой, она не собиралась обнародовать информацию об инциденте.

Держусь как могу, конечно, мне больно, — передаёт её слова « Комсомольская правда ».

Глава ЦИК отметила, что напавший на неё — молодой человек высокого роста. В момент нападения он был в маске.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером.