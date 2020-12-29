Полицейские протащили по снегу беременную из-за отсутствия маски

https://static.news.ru/photo/1ce89528-49e3-11eb-a79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pdmnews.ru/t.me

В городе Чистополь сотрудники правопорядка протащили по снегу беременную женщину и её спутника из-за отсутствия масок.

Так, изначально полицейские собирались задержать молодых людей, однако те оказали сопротивление. Инцидент произошёл возле продуктового магазина. На защиту женщины встали местные жители, которые потребовали отпустить пару. Действия полицейских также осудили пользователи социальных сетей.

Согласно данным МВД по Татарстану, на девушку и её спутника уже собран материал «по факту оскорбления и применения насилия» к сотруднику ППС. Правоохранители утверждают, что поведение пары было очень агрессивным — сначала молодые люди отказались предоставлять свои персональные данные, а затем девушка несколько раз ударила одного из полицейских по лицу. Также ведомство уточняет, что в момент задержания спутник девушки находился в состоянии наркотического опьянения, передаёт издание «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник правоохранительных органов Нижневартовска завёл дело на местного жителя Тимура за отсутствие маски в магазине. К делу он приложил фотографию с сайта отзывов, сделанную в 2018 году в подмосковном посёлке Большие Вязьмы.

Студент рассказал, что 28 ноября нашёл в своём почтовом ящике повестку в суд по административной статье о нарушении масочного режима. В ходе заседания ему показали фотографию, приложенную к делу — на ней был логотип сайта отзывов, а все окружающие люди также не использовали средства индивидуальной защиты.