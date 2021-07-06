В Челябинской области задержали подозреваемых в терроризме

В Челябинской области задержали несколько местных жителей, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемые занимались пропагандой идеологии организации, наименование которой не уточняется. Во время обысков у них было обнаружено большое количество печатных материалов, распространение которых на территории России запрещено.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Точное количество его фигурантов пока не называется.

Следователи решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Наряду с этим проводятся действия по сбору и закреплению доказательств, а также установлению всех причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали членов запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали устроить теракты в Москве и Астраханской области. Кроме того, были уничтожены пятеро боевиков, которые готовили теракты в Кабардино-Балкарии.