ФСБ: в Москве ликвидировали планировавших теракт исламистов

Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации членов запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые хотели устроить теракты в Москве и Астраханской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В ведомстве рассказали , что двое российских граждан собирались одновременно напасть на жителей столицы и Астраханской области в местах скопления людей. Они планировали применить огнестрельное и холодное оружие. Указания им давали главари ИГ.

Предполагаемый террорист в Астраханской области при задержании оказал вооружённое сопротивление, в ответ силовики убили его. В Москве представителям ФСБ удалось задержать подозреваемого без пострадавших среди мирного населения и силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что в месте проживания вероятных террористов изъяли религиозно-экстремистскую литературу, автоматы, боеприпасы и гранаты. Сейчас возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации.

Личности подозреваемых не раскрываются.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что террористы вербуют молодёжь в свои группировки с помощью чатов в компьютерных играх. Кроме того, экстремисты создают копии игр с имитацией терактов.

Бортников также заметил, что исламистские группировки вышли уже на такой уровень, что создают клоны подобных игр с возможностью устроить теракт в интернет-пространстве. Тем самым террористы вовлекают своих потенциальных сторонников в соответствующие игровые ситуации и влияют на их мировоззрение.