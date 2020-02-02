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Журналисты выяснили, что постоянно действующего заведения в здании в Новосибирске, где рухнула кровля, не было.

Помещение ранее сдавалось в аренду, по сведениям ГУП ЖКХ областного центра. Однако в январе этого года договор был расторгнут, пишет «Интерфакс». По предварительным данным, в здании проводилась вечеринка-дискотека, но никто...