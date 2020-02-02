В центре Москвы боксёры Георгий Кушиташвили со своим другом Овиком Оганисяном напали на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошёл ночью на Фрунзенской набережной, когда росгвардеец остановил спортсменов для проверки документов.
Пострадавшего госпитализировали с травмой носа, а боксёры задержаны. По факту происшествия полиция начала проверку,
24-летний Георгий Кушиташвили входит в состав сборной России, является чемпионом 2018 года в весовой категории до 81 кг.
Ранее NEWS.ru писал, что американская модель и актриса Джейми Фронтц подала в суд на бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва. Спортсмен был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений Фронтц. Девушка заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказа напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.
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