В центре Москвы автомобиль вылетел с набережной в реку

На Нагатинской набережной в центре Москвы автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе столичного ГУ МВД.
Как стало известно, машина
На месте продолжают работать оперативные службы города. Движение не затруднено.
В Сети также появились фото инцидента. На нём видно, что при опрокидывании авто снесло часть заграждения. Для спасения водителя был задействован катер.
Ранее в центре Москвы на Садовом кольце был обнаружен брошенный автомобиль, в котором оказался практически оружейный арсенал. Уточняется, что помимо огнестрельного оружия в машине также находились и гранаты. Транспортное средство неделю стояло без хозяина и находилось на одном месте.