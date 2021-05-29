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Происшествия

В центре Москвы автомобиль вылетел с набережной в реку

11:48, 30 мая 2021

На Нагатинской набережной в центре Москвы автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как стало известно, машина наехала на некое препятствие, после чего опрокинулась в реку. К счастью, водитель остался жив — спасатели вытащили его на берег и сейчас пострадавшего осматривают медики на наличие травм.

На месте продолжают работать оперативные службы города. Движение не затруднено.

В Сети также появились фото инцидента. На нём видно, что при опрокидывании авто снесло часть заграждения. Для спасения водителя был задействован катер.

Ранее в центре Москвы на Садовом кольце был обнаружен брошенный автомобиль, в котором оказался практически оружейный арсенал. Уточняется, что помимо огнестрельного оружия в машине также находились и гранаты. Транспортное средство неделю стояло без хозяина и находилось на одном месте.

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