В центре Челябинска произошёл взрыв в подземном переходе

https://static.news.ru/photo/d893c594-6145-11eb-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подземном переходе на площади Революции в Челябинске прогремел взрыв. По предварительной информации, во время проведения сварочных работ взорвался газовый баллон.

Как передаёт URA.RU, инцидент произошёл в переходе, который ведёт к зданию областного арбитражного суда. Отмечается, что с места происшествия на скорой был увезён пострадавший, подробностей о его состоянии нет. Также не сообщается, пострадал ли ещё кто-то.

Взрыв раздался примерно в 12:20 (10:20 мск. — NEWS.ru), из перехода повалил густой черный дым. Сейчас полиция перекрыла движение по прилегающей улице Воровского, — пишет издание.

На месте работают сотрудники МЧС. Очевидцы поясняют, что госпитализированный пострадавший проводил в переходе непосредственно сварочные работы. В пресс-службе мэрии уточнили, что мужчина доставлен в специализированный медицинский центр с ожогами примерно 25–30% поверхности тела и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из павильонов на цветочном рынке Краснодара произошёл взрыв газа. Инцидент произошёл из-за разгерметизации газового баллона. Из опасной зоны были эвакуированы порядка 100 человек. Взрыв газа произошёл на рынке напротив дома по улице Владислава Посадского. В результате взрыва один человек погиб, двое пострадали.