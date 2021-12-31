В Барнауле мужчина сорвался со скалы, запуская фейерверк

Мужчина упал со скалы в реку Катунь, когда запускал фейерверк. Инцидент произошёл днём 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтаю.

Инцидент произошёл в пригороде, селе Чемал. Прибывшие на место спасатели достали 56-летнего пострадавшего из реки и передали медикам. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Подробности происшествия не сообщаются.

В новогоднюю ночь в Рязанской области погиб подполковник полиции. Он приехал из Москвы к знакомым, чтобы встретить новый год. С ноября прошлого года полицейский работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Известно, что он не был женат, проживал с девятилетним сыном.

Ранее подросток получил осколочные травмы лица от взрыва петарды в подмосковных Химках. Происшествие случилось в ночь на 1 января, в результате 15-летний школьник был госпитализирован. У него травмированы осколками лицо и пальцы.