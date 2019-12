С потолка здания стали падать воздушные шары с подарочными картами. Посетители стали растаскивать их, сбивая друг друга с ног. В результате 12 людям медицинская помощь была оказана на месте, четверо мужчин и женщина были госпитализированы, уточняет Reuters.

A bit of Christmas fun turned into chaos in the early hours of this morning, after shoppers were crushed by a surging crowd at Westfield Parramatta. But witnesses say the promotion was a disaster just waiting to happen. | @SteveHart10News pic.twitter.com/KtB7RuKqzm