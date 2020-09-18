В аварии под Нижним Новгородом погибли пять человек

https://static.news.ru/photo/a16461a8-fa90-11ea-9303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Кстовского района Нижегородской области 19 сентября произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили сотрудники регионального управления МЧС.

ДТП произошло на 442-м километре трассы М-7 на повороте к деревне Караулово. На указанном месте столкнулись три легковых автомобиля, два из которых слетели в кювет.

Как заявили в областном ГУ МВД, одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другой. Из-за этого двигавшийся в противоположном направлении автомобиль по инерции продолжил движение и въехал в третье транспортное средство.

По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли пять человек, один из которых был ребёнок на вид 13-14 лет. Три человека получили различные ранения и доставлены в медицинское учреждение, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в субботу, 19 сентября, на Сахалине произошла крупная авария с участием четырёх машин. В результате ДТП погибли два человека, пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили представители региональной ГИБДД.