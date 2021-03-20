В аварии на Нижегородской эстакаде в Москве пострадали двое

https://static.news.ru/photo/8697bcc4-8a57-11eb-84e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Нижегородской эстакаде на территории Москвы произошло ДТП. В воскресенье, 21 марта, такси там врезалось в стоящий автомобиль. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3,3 километра.

Источник в городских экстренных службах в разговоре с журналистами уточнил, что на внешнем кольце Нижегородской эстакады произошло столкновение Skoda Octavia и Daewoo Nexia. Из-за аварии движение по одной из полос перекрыли.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo, они госпитализированы, — приводит ТАСС слова источника.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Краснодара в воскресенье, 21 марта, произошло два ДТП, в которых оказался виновен один и тот же водитель. Он выехал на встречную полосу, а после аварий покинул место происшествия. В результате столкновений пострадали восемь человек. Мужчину в настоящий момент разыскивает полиция. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители городского УМВД.