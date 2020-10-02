В аэропорту Хитроу эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета

Пассажиров лондонского аэропорта Хитроу экстренно эвакуировали. Служба безопасности обнаружила в здании подозрительный предмет.
В качестве меры предосторожности мы временно вывели людей из этой зоны, — говорится в сообщении пресс-службу воздушной гавани.
Второй терминал аэропорта обслуживает преимущественно рейсы в европейские страны. Однако из-за снижения пассажиропотока в него были переведены и другие рейсы,
Как ранее писал NEWS.ru, два пассажира оказались в больнице после ЧП в Шереметьево, где самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind задымился во время взлёта. Лайнер направлялся в Ереван.
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