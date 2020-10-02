В аэропорту Хитроу эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета

https://static.news.ru/photo/8b69b500-04b4-11eb-b846-fa163e074e61_660.jpg Фото: azharjavaiduk/Twitter.com

Пассажиров лондонского аэропорта Хитроу экстренно эвакуировали. Служба безопасности обнаружила в здании подозрительный предмет.

В качестве меры предосторожности мы временно вывели людей из этой зоны, — говорится в сообщении пресс-службу воздушной гавани.

Второй терминал аэропорта обслуживает преимущественно рейсы в европейские страны. Однако из-за снижения пассажиропотока в него были переведены и другие рейсы, сообщает BBC.

Как ранее писал NEWS.ru, два пассажира оказались в больнице после ЧП в Шереметьево, где самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind задымился во время взлёта. Лайнер направлялся в Ереван.