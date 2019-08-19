https://static.news.ru/photo/cef4259a-c260-11e9-8155-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководитель тюменского пансионата для ветеранов войны и труда Владимир Максименко уволен с 19 августа. Об этом сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына рассказала также, что Максименко объявлен выговор, пишет Ura.ru .

С сегодняшнего числа он уволен по личному поручению заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, — сказала Спицына.

Труженицу тыла, которая проживала в пансионате, похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Это стало известно после того, как пользователь «ВКонтакте» опубликовал фото с прощания. Следственный комитет и региональный департамент соцразвития проводит проверку.

Ранее News.ru писал, что глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с призывом уволить председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. По его словам, на месте Памфиловой он бы немедленно отправил Горбунова в отставку, как того просят кандидаты в депутаты Мосгордумы.