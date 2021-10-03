Установлены личности погибших при крушении вертолёта в Подмосковье

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Установлены личности пассажиров, погибших при крушении вертолёта Robinson R44 в Подмосковье. На борту находились 21-летняя Христина Кисель и 22-летний Семён Садков. Оба приехали из Пермского края, выяснил Telegram-канал «112».

До этого стала известна личность пилота. По данным Telegram-канала, это Александр Шапочкин, преподаватель авиационного учебного центра.

Предварительная причина крушения — отказ двигателя. Владелицу вертолёта Татьяну Горчакову в настоящий момент допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на борту находились три человека. Воздушное судно упало в Лыткарино, до аэродрома оставалось два километра. Горения после падения вертолёта не последовало.

Известно, что борт совершал учебно-тренировочный полёт. Вертолёт возвращался после отработки маршрута, а потом перестал выходить на связь.

Кроме того, Следственный комитет опубликовал видео с места крушения. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.