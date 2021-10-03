Установлены личности погибших при крушении вертолёта в Подмосковье

Установлены личности пассажиров, погибших при крушении вертолёта Robinson R44 в Подмосковье. На борту находились 21-летняя Христина Кисель и 22-летний Семён Садков. Оба приехали из Пермского края, выяснил Telegram-канал «112».
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Предварительная причина крушения — отказ двигателя. Владелицу вертолёта Татьяну Горчакову в настоящий момент
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на борту находились три человека. Воздушное судно упало в Лыткарино, до аэродрома оставалось два километра. Горения после падения вертолёта не последовало.
Известно, что борт совершал учебно-тренировочный полёт. Вертолёт возвращался после отработки маршрута, а потом перестал выходить на связь.
Кроме того, Следственный комитет опубликовал видео с места крушения. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.