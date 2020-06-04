Ущерб от разлива топлива в Норильске оценён Greenpeace в 6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/fd03211c-a625-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Greenpeace считает, что ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске только по водным объектам может составить 6 млрд рублей. Данная сумма получается при использовании методики Минприроды.

Об этом заявил проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров, сообщается на сайте организации. По его словам, в расчётах не учитывались повышающие коэффициенты.

С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти всё дизельное топливо останется в окружающей среде, — считает специалист.

В организации также отметили, что аварии могло не произойти, если бы соблюдались природоохранные требования и нормы технической безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Это территория от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где пятно сдерживается поясами из заградительных бонов. Данные опубликованы прокуратурой Красноярского края. Из резервуара на ТЭЦ-3 вылилось порядка 20 тыс. тонн дизтоплива.