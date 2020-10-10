Умерла пострадавшая при взрывах боеприпасов под Рязанью

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Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами под Рязанью умерла 11 октября в больнице.

Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме, — сообщил ТАСС глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Ранее стало известно, что свыше 20 человек были госпитализированы после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек, один из которых — в реанимации. Восемь пострадавших поступили в медучреждение прошедшей ночью. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия, или маломобильные пациенты. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра находятся четыре человека, а ещё один был доставлен вертолётом санавиации в травмцентр ОКБ.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы. Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра, писал NEWS.ru.