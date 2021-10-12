Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Что стало причиной его смерти, не сообщается. По некоторым данным, Маркин тяжело болел.

Управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР Маркин возглавил в 2007 году и спустя четыре года получил звание генерал-майора юстиции. После выделения СКР из прокуратуры возглавил управление взаимодействия со СМИ СК РФ. В 2016 году он ушёл в отставку. Поводом для отставки могли стать громкие скандалы с участием генерал-майора. В частности, 1 сентября 2016 года после выхода в свет его книги «Самые громкие преступления XXI века в России» несколько российских журналистов обвинили Маркина в плагиате.

В последние годы Маркин возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро».

Как сообщалось ранее, 9 октября в Большом театре на показе спектакля «Садко» произошла трагедия. Актёра придавило двухтонной декорацией, 37-летний артист миманса Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей из-за своей ошибки и невнимательности. Об этом заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.