Умер бывший футболист сборной России Василий Кульков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.
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Кульков играл за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год, он также выступал за «Бенфику», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России в 21 матче забил пять мячей.
Как писал NEWS.ru, 21 апреля скончался во время тренировки воспитанник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца. В смерти воспитанника клуба обвинили генерального директора «Локомотива».
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