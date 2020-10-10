Умер бывший футболист сборной России Василий Кульков

https://static.news.ru/photo/1043bdf2-0ad7-11eb-8441-fa163e074e61_660.jpg Василий Кульков Фото: fcsm_official/vk.com

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на супругу Елену Махарадзе, спортсмен умер в реанимации больницы, где ему должны были сделать операцию в связи с онкологическим заболеванием. Также сообщается, что он переболел коронавирусом.

Кульков играл за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год, он также выступал за «Бенфику», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России в 21 матче забил пять мячей.

Как писал NEWS.ru, 21 апреля скончался во время тренировки воспитанник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца. В смерти воспитанника клуба обвинили генерального директора «Локомотива».