https://static.news.ru/photo/3021c3aa-329f-11ea-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ярослав Годунок/Facebook

Сотрудницу управления образования Бориспольского городского совета на Украине ранили в руку из арбалета. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение секретаря горсовета Ярослава Годунка.

Все спрашивают, кто пострадал от стрельбы из арбалета и нужна ли помощь. Выяснили, это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло, — привело слова Ярослава Годунка издание.

Отмечается, что женщину сильно ранили в левое запястье руки, стрела прошла насквозь и столкнулась с автомобилем. На Нину Ковадло напали возле её подъезда. Соседи услышали шум и звук сигнализации, а затем вызвали скорую помощь, сообщило УНИАН.

Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертелен. Выстрел с большой вероятностью был осуществлён из дома напротив — Владимира Момота, 40 — расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалете, ведь прямо здесь находится детская площадка, — написал Ярослав Годунок в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России принят закон, разрешающий охоту с арбалетом и луком. Он вступил в силу с 30 января 2020 года.