Украинский депутат рассказала об угрозах семье погибшего мэра Кривого Рога

В день смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова киевские следователи угрожали уничтожить «всех Павловых». Об этом рассказала депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк, сообщает Telegram-канал издания Страна.ua. Мэра нашли мёртвым на пороге дома в августе, позже скончались родной и двоюродный братья политика.

Когда правоохранители приехали в город сразу после гибели Константина Павлова, мои источники рассказали, что киевская группа заявила следующее: «Мы уничтожим всех и сделаем так, что про Павловых забудут». На данный момент происходит какое-то беззаконие, и они должны понести наказание, не сегодня, так завтра, — цитирует Третяк издание.

Она имеет ввиду следователей, прибывших из украинской столицы для расследования обстоятельств смерти градоначальника. Третяк также утверждает, что следователи оказывают на неё давление из-за того, что она публично подвергает сомнению официальную версию смерти Павлова. По мнению депутата горсовета, дело о гибели экс-мэра Кривого Рога спускают на тормозах. За всё это время ни семье, ни адвокатам погибшего не предоставили полного видео с камер наблюдения в доме Павлова.

Издание отмечает, что 15 ноября будет три месяца со дня смерти Павлова.

Накануне в своей квартире был обнаружен мёртвым двоюродный брат мэра. Сообщается, что он долгое время болел раком и туберкулёзом. До этого в Кривом Роге был найден мёртвым 46-летний брат погибшего. Тело мужчины также нашли в его квартире. Следов насилия или самоповреждений на его теле стражи порядка не обнаружили.