На Украине нашли мёртвым ещё одного брата убитого мэра Кривого Рога

На Украине обнаружили мёртвым двоюродного брата застреленного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Константина Павлова. Об этом пишет «Обозреватель».

По данным СМИ, Борис Павлов был обнаружен в собственной квартире. Сообщается, что он долгое время болел: у мужчины диагностировали рак кишечника и пищевода, а также он страдал туберкулёзом. Его смерть предварительно рассматривается как суицид.

Ранее в Кривом Роге был найден мёртвым брат погибшего мэра города Андрей Павлов. Мужчину нашли в своей квартире спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели при неясных обстоятельствах.

Погибшему было 46 лет. Следов насилия или самоповреждений на его теле правоохранители не обнаружили.