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На Украине нашли мёртвым ещё одного брата убитого мэра Кривого Рога

06:11, 11 ноября 2021
На Украине нашли мёртвым ещё одного брата убитого мэра Кривого Рога Фото: npu.gov.ua
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На Украине обнаружили мёртвым двоюродного брата застреленного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Константина Павлова. Об этом пишет «Обозреватель».

По данным СМИ, Борис Павлов был обнаружен в собственной квартире. Сообщается, что он долгое время болел: у мужчины диагностировали рак кишечника и пищевода, а также он страдал туберкулёзом. Его смерть предварительно рассматривается как суицид.

Ранее в Кривом Роге был найден мёртвым брат погибшего мэра города Андрей Павлов. Мужчину нашли в своей квартире спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели при неясных обстоятельствах.

Погибшему было 46 лет. Следов насилия или самоповреждений на его теле правоохранители не обнаружили.

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова с огнестрельным ранением нашли 15 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Впоследствии стало известно о трёх версиях его смерти: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.

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