Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и осматривают место обрушения. Обрушение произошло в раздевалке кафе на ул.Молодёжной, обрушение кровли произошло на площади 240 квадратных метров,
Ранее NEWS.ru сообщал, что под завалами оказались пять человек. Четверо были извлечены живыми, одна девушка погибла. Поисковые работы на данный момент завершены.
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