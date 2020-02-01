Пристройка кафе обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске, в результате чего пострадали пять человек. Один человек погиб.

Само кафе, как сообщили спасатели, находится в добротном состоянии, пристройка служит раздевалкой. Слой снега был большой, крыша — деревянная, сообщает Интерфакс. Погибшей оказалась девушка, под завалами людей больше нет. Но,...