Уголовное дело возбудили после падения самолёта в Кузбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смертельного крушения самолёта L-410 в Кузбассе. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, говорится на сайте ведомства.
В настоящий момент на месте
Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш в свою очередь сообщил, что пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными лётчиками, передаёт РИА Новости. Что касается причин происшествия, по его словам, пилоты
Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек. По уточнённой пресс-службой правительства Кемеровской области информации, погибших четверо, ещё 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек.
Ранее сообщалось, что после жёсткой посадки Л-410 в Кемеровской области ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа.