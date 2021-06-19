Уголовное дело возбудили после падения самолёта в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/4212b1b4-d0e6-11eb-90a2-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смертельного крушения самолёта L-410 в Кузбассе. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, говорится на сайте ведомства.

В настоящий момент на месте работают следователи и криминалисты.

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш в свою очередь сообщил, что пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными лётчиками, передаёт РИА Новости. Что касается причин происшествия, по его словам, пилоты потеряли высоту на развороте. Они садились на неровную площадку и в результате столкнулись с землёй, пояснил Барабаш.

Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек. По уточнённой пресс-службой правительства Кемеровской области информации, погибших четверо, ещё 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек.

Ранее сообщалось, что после жёсткой посадки Л-410 в Кемеровской области ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа.