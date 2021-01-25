Ударивший росгвардейца петербуржец арестован на семь суток

https://static.news.ru/photo/9957099c-5f18-11eb-9436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отправил под административный арест участника акции 23 января Николая Сытая. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил административный арест на семь суток, — сказано в сообщении.

Молодого человека привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением требованию представителя власти» (ч. 2 статьи 20.1 КоАП). Служащий Росгвардии, сообщают в пресс-службе, требовал Сытая «прекратить нарушать общественный порядок». В ответ на это мужчина схватил его за форму, выругался матом, ударил и «показал неприличный жест». Кроме того, Сытай пытался сбежать.

Ранее NEWS.ru рассказывал, сколько уголовных дел было возбуждено по итогам митингов 23 января.