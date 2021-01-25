Ударивший росгвардейца петербуржец арестован на семь суток

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отправил под административный арест участника акции 23 января Николая Сытая. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд назначил административный арест на семь суток, — сказано в сообщении.
Молодого человека привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением требованию представителя власти» (ч. 2 статьи 20.1 КоАП). Служащий Росгвардии, сообщают в пресс-службе, требовал Сытая «прекратить нарушать общественный порядок». В ответ на это мужчина схватил его за форму, выругался матом, ударил и «показал неприличный жест». Кроме того, Сытай пытался сбежать.
Ранее NEWS.ru рассказывал, сколько уголовных дел было возбуждено по итогам митингов 23 января.