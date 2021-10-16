Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью из-за буллинга

12-летний Дима Губарёв, который устроил стрельбу в школе Пермского края объяснил свой поступок буллингом со стороны одноклассников, сообщает Интерфакс. Отмечается, что во время инцидента подросток вёл себя неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями бога». Он находился в состоянии эмоционального расстройства, — сказал источник.

На допросе школьник рассказал, что ночью ему «приснился Бог» и сказал, что делать дальше. Также он хотел разобраться с одноклассницей Дашей К., которая над ним постоянно издевалась.

Ученик взял карабин «Сайга» у своего отца. Как известно, его отец работает на заводе в Челябинске. С матерью стрелявшего они живут раздельно. Однако общаются каждый день по телефону. По словам отца, вчера они не поговорили в первый раз.

Ранее сообщалось, что 12-летник подросток устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края. Как уточняется, школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга». Он выстрелил в потолок и в дверь. Причиной инцидента могла стать травля. Ученик задержан. Полицейские общаются с ним для выяснения подробностей произошедшего.

Telegram-канал Baza утверждает, что один ребёнок пострадал. После того, как шестиклассник выстрелил в дверь, одному из детей осколком стекла поранило ногу. Остальные дети, утверждается, находятся в шоковом состоянии и покинули школу.

Также Mash сообщает, что шестиклассника «разоружила» директор школы, заманив к себе в кабинет и уговорив сдаться. Эту информацию подтвердило министерство безопасности региона. Сейчас мальчик остаётся по-прежнему в её кабинете и пребывает в предистеричном состоянии. По словам очевидцев, в своём поступке он, среди прочего, обвиняет отца, который издевался над его матерью.