Учебная граната взорвалась в руках учителя в дагестанской школе

https://static.news.ru/photo/568b4ec2-8c98-11eb-96a0-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Учебная граната РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Дети не пострадали, однако мужчине оторвало фаланги четырёх пальцев, сообщили источники в экстренных службах Дагестана.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 23 февраля около 16:10 дня во время урока ОБЖ в школе № 10. Педагог в этот момент показывал гранату детям и выкрутил запал. Мужчина, которому, по разным данным, 36 или 37 лет, был госпитализирован, передаёт ТАСС.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия скобу, корпус учебно-имитационного взрывателя и кольцо.

Вместе с тем официального подтверждения этого ЧП не поступало.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения неизвестного мужчины на отделение банка. Злоумышленник похитил 2,6 млн рублей, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату.