Убийство произошло на столичной парковке

В Москве на парковке одного из торговых центров мужчина зарезал своего знакомого. От полученного ранения потерпевший скончался.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — рассказала она.
Потерпевший скончался на месте. Позже следователи задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения. В данный момент его допрашивают в следственном отделе.
Расследование продолжается, — подытожила Иванова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Экс-глава ведомства подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
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