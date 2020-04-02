Убийство произошло на столичной парковке

https://static.news.ru/photo/9b30c01e-74d1-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на парковке одного из торговых центров мужчина зарезал своего знакомого. От полученного ранения потерпевший скончался.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главка СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — рассказала она.

Потерпевший скончался на месте. Позже следователи задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения. В данный момент его допрашивают в следственном отделе.

Расследование продолжается, — подытожила Иванова.

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