Убийство молодожёнов при странных обстоятельствах произошло в Челябинске

https://static.news.ru/photo/7381b15a-d6cd-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двойным убийством закончился заключённый в тюрьме брак. Тела молодых супругов обнаружили соседи по коммунальной квартире.

В ходе расследования убийства, произошедшего в Калининском районе Челябинска, выяснилось, что пара познакомилась по переписке, когда будущий муж отбывал срок за убийство. Влюблённые поженились в тюрьме, и после освобождения муж приехал жить к жене, передаёт URA.RU.

Как рассказали соседи, в молодой семье часто были ссоры и в день смерти молодожёнов из их комнаты также был слышен шум. Когда позднее соседи заглянули в помещение, они обнаружили обоих супругов мёртвыми на диване. У мужчины при этом в глаз были воткнуты ножницы, у женщины разбита голова.

Следствие, как рассказал источник портала, рассматривает в том числе версию, что мужчина и женщина убили друг друга. Также рассматривается и версия убийства пары сторонними лицами.

Дело возбуждено по ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

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