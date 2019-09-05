https://static.news.ru/photo/857eb940-cff1-11e9-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

34-летнего программиста Константина Котова признали виновным в многократном нарушении правил публичных мероприятий. В Тверском районном суде Москвы активиста приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мужчину признали виновным по уголовной статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая получила известность как «дадинская». Обвинение запросило для Котова 4,5 года колонии общего режима. Сам он свою вину не признаёт.

Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — огласил приговор судья.

Корреспондент News.ru снял эксклюзивное видео задержания Константина Котова около памятника Героям Плевны после согласованной акции протеста 10 августа. На ролике видно, что в момент задержания Котов шёл с мобильным телефоном в руках и свёрнутым плакатом за спиной, при этом он ничего не скандировал.

Как ранее писал News.ru, суд приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко к 3,5 года лишения свободы.