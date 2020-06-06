Турецкий военнослужащий погиб в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в провинции Идлиб. Боевики напали на медицинский транспорт.
В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь, — говорится в сообщении военного ведомства.
Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка,
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.
Режим прекращения огня заработал на севере Сирии с 6 марта после серии взаимных атак сирийской армии и турецких военных, которые поддерживают оппозиционные войска.
5 марта глава Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин объявили о прекращении огня. Кремль поддерживает правительство Башара Асада, и наступление Анкары прервалось благодаря в том числе вводу военной полиции РФ в стратегически важный город Серакиб, писал NEWS.ru.
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