Турецкий военнослужащий погиб в Идлибе

https://static.news.ru/photo/2a957800-a7ca-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в провинции Идлиб. Боевики напали на медицинский транспорт.

В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка, передаёт РИА Новости.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Режим прекращения огня заработал на севере Сирии с 6 марта после серии взаимных атак сирийской армии и турецких военных, которые поддерживают оппозиционные войска.

5 марта глава Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин объявили о прекращении огня. Кремль поддерживает правительство Башара Асада, и наступление Анкары прервалось благодаря в том числе вводу военной полиции РФ в стратегически важный город Серакиб, писал NEWS.ru.