https://static.news.ru/photo/59a39a7a-65d3-11ea-82c9-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российско-турецкие переговоры по Сирии, прошедшие в Анкаре, помогут реализовать все договорённости по Идлибу, рассказали представители Минобороны РФ.

Контакты стороны состоялись 12 марта 2020 года, пишет РИА Новости.

Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда глава Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин объявили о прекращении огня. Кремль поддерживает правительство Башара Асада, и наступление Анкары прервалось благодаря в том числе вводу военной полиции РФ в стратегически важный город Серакиб.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Как ранее писал NEWS.ru, сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для устройства диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе. Она находится в Идлибе. Об этом рассказал задержанный силовиками республики за дезертирство экс-полковник вооружённых сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда.

Он отметил, что военные инструкторы США обучали боевиков, среди которых были и иностранцы, пользоваться оружием, хорошо снабжали, выдавали одежду.